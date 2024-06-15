السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما عقوبة تعاطى "سيجارة حشيش"؟

يتجه العديد من الشباب خلال أيام عيد الأضحى لتعاطي المواد المخدرة كنوع من الاحتفال ولا يعلمون عقوبة التعاطي والتي تصل إلى الحبس لمدة سنة.

حيث نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس والتي تصل إلى الحبس لمدة  سنة.

أما عن تجارة المواد المخدرة فنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يحكم عليه بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

تعاطي المواد المخدرة عقوبة التعاطي عقوبة التعاطي والتي تصل الي الحبس لمدة سنة والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري

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