أستاذ قانون دولى: المدعى العام للمحكمة الجنائية لم يستطع إدانة إسرائيل قبل حماس

قال الدكتور محمد عليوة، أستاذ القانون الدولي في جامعة "نورثمبريا"، إن بيان الجنائية الدولية وضع ما حدث في قطاع غزة من قتل وتجويع الشعب الفلسطيني في شخصين هم جالانت وبنيامين نتنياهو.

وأضاف "عليوة"، خلال مداخلة لبرنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يستطع إدانة إسرائيل في بيانه قبل إدانة حماس.

وأشار إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لم يذكر في بيانه جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وهذا أمر شديد الغرابة، مؤكدًا أن الفلسطينيين يعانون منذ أكثر من 8 شهور كافة أنواع جرائم الحرب.

وشدد "عليوة"، على أن المدعي العام للجنائية الدولية لم يستطع إدانة إسرائيل، متسائلًا كيف اعتبر المدعي العام للجنائية هجوم 7 أكتوبر ممنهجًا رغم أنه هجوم يوم واحد؟، منوهًا بأن إسرائيل تعمدت إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني وزعمت كذبًا مسؤولية مصر.