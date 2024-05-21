محمد عبدالناصر: الحكومة تسعى للاعتماد على وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن هناك إقبال على المحطات الجديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، الأمر الذي يساهم في زيادة السيولة المرورية في الشوارع.

وأضاف "عبد الناصر"، اليوم الثلاثاء، خلال لقاءه ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس لتفقد الخط الرابع من مترو الأنفاق بجانب المرحلة الثالثة من الخط الثالث التي بدأت مرحلة التشغيل التجربي، هامة.

ونوه إلى أن الخط الرابع لمترو الأنفاق خط مهم جدا لأنه يربط 6 أكتوبر بالقاهرة الجديدة، مرورا بمناطق بها كثافة سكانية عالية، فكل التوقعات والتقديرات تشير إلى نقل حوالي 1.5 مليون راكب يوميا.

وتابع "عبد الناصر"، أن رئيس الوزراء كان له تصريح هام خلال جولة تفقد الخط الرابع لمترو الأنفاق، وهو التوجهات الرئاسية المستمرة للحكومة بتطوير منظومة النقل الجماعي، والاعتماد على وسائل النقل الجماعي المستدامة والنظيفة والصديقة للبيئة.