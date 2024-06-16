سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 16 يونيو 2024

يشهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا في معاملات صرفه أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبي،ة وذلك بعد بدأ تعطيل العمل في البنوك بعد قرار المركزي المصري بمناسبة عيد الأضحى 2024، ويُستأنف العمل من جديد من الأحد 23 يونيو 2024.

نرصد في التقرير التالي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16 يونيو 2024 في البنوك المصرية والأجنبيه، وفق السعر الرسمي للصرف في المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدور مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

47.6391 جنيه شراء.

47.7791 جنيه بيع.

سعر الدور مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شراء 47.66 جنيه.

بيع 47.76 جنيه.

سعر الدور مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

شراء 47.66 جنيه.

بيع 47.76 جنيه.

سعر الدور مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

شراء 47.66 جنيه.

بيع 47.76 جنيه.

سعر الدور مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

شراء 47.66 جنيه.

بيع 47.76 جنيه.

سعر الدور مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

شراء 47.66 جنيه.

بيع 47.76 جنيه.

سعر الدور مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شراء 47.66 جنيه.

بيع 47.76 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو

51.4122 جنيه شراء.

51.5824 جنيه بيع.

جنيــه إسترليـنى

60.8638 جنيه شراء.

61.0665 جنيه بيع.

دولار كنـدى

34.6492 جنيه شراء.

34.7535 جنيه بيع.

كرون دانمركى

6.8934 جنيه شراء.

6.9143 جنيه بيع.

كرون نرويجى

4.4893 جنيه شراء.

4.5036 جنيه بيع.

كرون ســويدى

4.5801 جنيه شراء.

4.5941 جنيه بيع.

فرنك سويسرى

53.1153 جنيه شراء.

53.2952 جنيه بيع.

100 ين يابانى

30.2836 جنيه شراء.

30.3823 جنيه بيع.

ريـــال سعـــودى

12.6987 جنيه شراء.

12.7374 جنيه بيع.

دينــار كويتى

155.4244 جنيه شراء.

155.9321 جنيه بيع.

درهم إماراتي

12.9694 جنيه شراء.

13.0086 جنيه بيع.

دولار اســـترالى

31.6610 جنيه شراء.

31.7636 جنيه بيع.

دينــار البحــرين

126.3839 جنيه شراء.

126.7755 جنيه بيع.

ريـــال عمـــانى

123.7284 جنيه شراء.

124.1081 جنيه بيع.

ريـــال قطــــرى

13.0608 جنيه شراء.

13.1081 جنيه بيع.

دينـار إردنـى

67.0974 جنيه شراء.

67.4847 جنيه بيع.

يوان صينى

6.5686 جنيه شراء.

6.5880 جنيه بيع.

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