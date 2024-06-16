سعر الذهب اليوم الأحد 16 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

استقرار حذر يشهده سعر الذهب اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى 2024 مع التوقعات بارتفاع سعره بمناسبة بدء العيد الا أن هذا الارتفاع لن يزيد عن جنيهات معدودة لسعر الجرام الواحد.

نرصد في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 16 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار في معاملات سوق الصاغة اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24

3588.5 جنيه للبيع

3565.75 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 22

3289.5 جنيه للبيع

3268.5 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

3140 جنيه للبيع

3120 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 18

2691.5 جنيه للبيع

2674.25 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 14

2093.25 جنيه للبيع

2080 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 12

1794.25 جنيه للبيع

1782.75 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 9

1345.75 جنيه للبيع

1337.25 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب اليوم

25120 جنيه للبيع

24960 جنيه للشراء

سعر الذهب بالدولار

في حين ارتفع سعر الذهب العالمي في معاملات اليوم الاحد حيث سجل سعر الاونصة للبيع 2334 دولار أمريكي أم سعره للشراء سجل 2333 دولار أمريكي.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب وفق العيار الذي يتم الشراء به فسعر الذهب عيار 18 اعلى في المصنعية من سعر الذهب عيار 21.

وسعر الذهب عيار 24 اقل في المصنعية من سعر الذهب عيار 21 وسعر الذهب عيار 18.

وعيار الذهب يتحدد بحسب نقاء الذهب وعدم وجود اضافات فيه، لذلك عيار 18 اعلى في المصنعية والتي تبدأ من 100 جنيه وتختلف وفق محل الصائغ الذي يتم الشراء منه.

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