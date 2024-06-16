الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم الأحد 16 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

الذهب 
الذهب 

استقرار حذر يشهده سعر الذهب اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى 2024 مع التوقعات بارتفاع سعره بمناسبة بدء العيد الا أن هذا الارتفاع لن يزيد عن جنيهات معدودة لسعر الجرام الواحد.

 

نرصد في هذا التقرير سعر الذهب اليوم  الأحد 16 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار  في معاملات سوق الصاغة اليوم.

 

سعر الذهب اليوم في مصر 

 

سعر الذهب اليوم عيار 24 

3588.5 جنيه للبيع

3565.75 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم  عيار 22 

3289.5 جنيه للبيع

3268.5 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 21 

3140 جنيه للبيع

3120 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 18 

2691.5  جنيه للبيع

2674.25  جنيه للشراء

 

 سعر الذهب للبيع والشراء في مصر 

 

سعر الذهب اليوم عيار 14 

2093.25 جنيه للبيع

2080  جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 12

1794.25 جنيه للبيع

1782.75  جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم عيار 9 

1345.75 جنيه للبيع

1337.25 جنيه للشراء

 

سعر جنيه ذهب  اليوم 

25120   جنيه للبيع

24960  جنيه للشراء

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بالجنيه والدولار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب بالدولار 

 

في حين ارتفع سعر الذهب العالمي في معاملات اليوم الاحد حيث سجل سعر الاونصة للبيع 2334 دولار أمريكي أم سعره للشراء سجل 2333 دولار أمريكي. 

 

سعر الذهب بالمصنعية 

 

تختلف مصنعية الذهب وفق العيار الذي يتم الشراء به فسعر الذهب عيار 18 اعلى في المصنعية من سعر الذهب عيار 21. 

وسعر الذهب عيار 24 اقل في المصنعية من سعر الذهب عيار 21 وسعر الذهب عيار 18. 

وعيار الذهب يتحدد بحسب نقاء الذهب وعدم وجود اضافات فيه، لذلك عيار 18 اعلى في المصنعية والتي تبدأ من 100 جنيه وتختلف وفق محل الصائغ الذي يتم الشراء منه.

 

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