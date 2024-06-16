الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

موعد صلاة عيد الأضحى، من أكثر الموضوعات بحثا على محرك جوجل، إذ يبحث عنه المسلمون لمعرفة موعد أداء الصلاة لإحياء سنة العيد. 

وحددت دار الإفتاء المصرية موعد صلاة عيد الأضحى بالتوقيت المحلي في جميع محافظات ومدن الجمهورية..

موعد صلاة عيد الأضحى 2024

- موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة الساعة 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية الساعة 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في دمنهور الساعة 6:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في بني سويف الساعة 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم الساعة 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الزقازيق الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في المنصورة الساعة 6:15 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في المنيا الساعة 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد الساعة 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في كاترين الساعة 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في أسيوط الساعة 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في طنطا الساعة 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في إسنا الساعة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في السويس الساعة 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في سفنكس الجديدة الساعة 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في رفح الجديدة الساعة 6:04 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الأقصر الساعة 6:23 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في المحلة الساعة 6:17 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج الساعة 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في قنا الساعة 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في أسوان الساعة 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في مطروح الساعة 6:31 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الغردقة الساعة 6:15 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية الساعة 6:13 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في دمياط الساعة 6:13 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في شرم الشيخ الساعة 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في 6 أكتوبر الساعة 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ الساعة 6:17 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في العاصمة الإدارية الجديدة الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في العبور الساعة 6:17 صباحًا.

 

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

عاجل.. إسرائيليون يشعلون النيران في تل أبيب مطالبين بإبرام صفقة مع حماس أو إقالة الحكومة

عاجل.. إحاطة مهمة من القنصلية المصرية فى جدة بشأن فقدان الاتصال بحجاج

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل مقتل 8 من جنود الاحتلال فى معارك مكثفة برفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا