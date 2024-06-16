موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

موعد صلاة عيد الأضحى، من أكثر الموضوعات بحثا على محرك جوجل، إذ يبحث عنه المسلمون لمعرفة موعد أداء الصلاة لإحياء سنة العيد.

وحددت دار الإفتاء المصرية موعد صلاة عيد الأضحى بالتوقيت المحلي في جميع محافظات ومدن الجمهورية..

موعد صلاة عيد الأضحى 2024

- موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة الساعة 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية الساعة 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في دمنهور الساعة 6:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في بني سويف الساعة 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الفيوم الساعة 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الزقازيق الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في المنصورة الساعة 6:15 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في المنيا الساعة 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد الساعة 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في كاترين الساعة 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في أسيوط الساعة 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في طنطا الساعة 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في إسنا الساعة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في السويس الساعة 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في سفنكس الجديدة الساعة 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في رفح الجديدة الساعة 6:04 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الأقصر الساعة 6:23 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في المحلة الساعة 6:17 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج الساعة 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في قنا الساعة 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في أسوان الساعة 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في مطروح الساعة 6:31 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الغردقة الساعة 6:15 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية الساعة 6:13 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في دمياط الساعة 6:13 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في شرم الشيخ الساعة 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في 6 أكتوبر الساعة 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ الساعة 6:17 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في العاصمة الإدارية الجديدة الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى في العبور الساعة 6:17 صباحًا.