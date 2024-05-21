"أقارب وطفل حديثى الولادة".. أبرز مشاهد مراسم وصول جثامين الرئيس الإيرانى ومرافقيه

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" صورًا ومشاهد مباشرة من مراسم وصول جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس، وعدد من مرافقيه.

تضمنت المشاهد نزول عدد من النساء أقارب الضحايا، بالإضافة إلى طفل "حديثي الولادة"، من الطائرة التي كانت تنقل الجثامين، من أجل بدء مراسم تشيع جثامين الضحايا لمثواهم الاخير.

تفاصيل مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيرانى:

بدأت اليوم الثلاثاء مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه من مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، حيث سقطت المروحية التي كانت تقلهم ما أسفر عن مقتل كل ركابها، حيث تستمر المراسم لأيام وتمر بمدن إيرانية من تبريز إلى قُم وبيرجند وطهران، وصولًا إلى مشهد حيث الدفن.

يتم الآن نقل نعوش الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما الذين لقوا مصرعهم في حادث المروحية من مدينة تبريز شمال غرب البلاد إلى مدينة قُم الشمالية، والتي تعتبر ثاني أقدس مدينة في إيران بعد مشهد.

ومن المقرر أن يبدأ موكب آخر في الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي، ويمر عبر موقعين مقدسين في المدينة - مسجد "جامكاران" وضريح "فاطمة معصومة".

وبعد ذلك يتم نقل الجثامين إلى العاصمة طهران، حيث ستقام مراسم في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي اليوم في مسجد "المصلى الكبير" في طهران، وتبدأ مراسم دفن "رئيسي" الخميس في مرقد الإمام الرضا.