الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة الفلسطينية": 7 شهداء و19 مصابًا جراء عدوان الاحتلال المستمر على جنين

شهداء
شهداء

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء 7 شهداء و19 مصابًا بجروح متفاوتة جراء عدوان الاحتلال المستمر على جنين منذ صباح اليوم، وفقًا لما ذكرته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

أكثر من 1000 جندي إسرائيلي يشاركون في العملية العسكرية في مدينة جنين

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن أكثر من 1000 جندي إسرائيلي يشاركون في العملية العسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث كثف الاحتلال من قصفه على جنين كما نفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

الصحة الفلسطينية جنين الاحتلال القاهرة الإخبارية وزارة الصحة الفلسطينية العملية العسكرية

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