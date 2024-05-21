معدية أبوغالب.. مفاجأة جديدة فى الحادث قد تبرئ السائق

فجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجأة جديدة حول حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى معدية أبوغالب الوسطانية، حيث تبين أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدًا في أغسطس 2023.

وأضافت التحريات من خلال التواصل مع الإدارة العامة للرقابة النهرية والاستعلام عن سلامة موقف المعدية، فتبين أن ترخيصها انتهى منذ 10 أشهر وأخطرت الجهات المختصة لتنفيذ قرار إيقافها عن العمل لحين تجديد الترخيص.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجأة في حادث معدية أبوغالب، حيث تبين أن "خناقة" بين سائق الميكروباص المنكوب وآخر أعلى المعدية أثناء العبور للبر الثاني من نهر النيل دفعته للنزول من السيارة دون "شد الفرامل" ما أدى إلى تحرك الميكروباص وسقوطه من المعدية في نهر النيل، وكان بداخله 16 فتاة، والباقيات كن خرجن للانتظار خارجه أعلى المعدية لحين الوصول للشاطئ الثاني.

وانتشلت الأوناش الميكروباص بعد غرقه في مياه نهر النيل وبداخله 16 فتاة، ونجحت قوات الإنقاذ النهري بمعاونة صيادين في انتشال جثث من الغرقى، بينما يتم البحث حاليًا عن 11 فتاة ما زلن مفقودات أسفل المياه.

وانتقل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى مسرح الحادث، وأفادت التحريات التي أجريت بقيادته بأن الميكروباص كان يقل 26 فتاة قادمات من محافظة المنوفية للعمل في مزرعة بمنشأة القناطر، وأثناء توقف الميكروباص أعلى المعدية خرجت منه 9 فتيات والسائق وتوقفوا على المعدية لحين العبور للبر الثاني بنهر النيل، ثم فوجئوا جميعًا بسقوط الميكروباص وبداخله 16 فتاة ليغرقوا في نهر النيل.

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