مسلسلات رمضان 2024.. تجهيزات فى مدينة الإنتاج الإعلامى لتصوير مسلسل "مليحة"

يجري المخرج عمرو عرفة الإعداد لتجهيز الموقع الأساسي لمسلسل "مليحة"، العمل الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية للعرض في الماراثون الرمضاني المقبل، والذي سوف يعرض على أحد قنوات "المتحدة" وكذلك عبر منصة واتش إت.

تفاصيل أماكن تصوير مسلسل مليحة

وعلمت "الدستور" أن المخرج عمرو عرفة اختار الموقع الأساسي للتصوير، والذي سيكون بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي ليكون محور التصوير طوال الوقت ليمثل الجانب الفلسطيني.

كما قام المخرج بتجهيز "لوكيشن" منطقة القلعة للتصوير فيها لتكون جزءًا من الأحداث، وكذلك اختار عدة أماكن في منطقة صحراوية لتكون بها أغلب الأحداث الباقية، في العمل الذي تنتجه الشركة ليكون دعمًا فنيًا للقضية الفلسطينية في خضم الأحداث المتتالية على أراضيها ليعرض في شهر رمضان المقبل 2024.

أبطال المسلسل

المسلسل الجديد تقدمه الشركة المتحدة عبر شركة +DS من بطولة ماجدة زكى والفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان أحمد السعدني وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.