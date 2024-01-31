الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سيد بدرية ينافس على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان البافتا (صور)

سيد بدرية
سيد بدرية

ينطلق خلال أيام، حفل توزيع جوائز مهرجان البافتا البريطاني وهي المحطة السابقة على الترشيح لجائزة الأوسكار بشكل مباشر، حيث يُعقد في 18 فبراير المقبل بمركز ساوثبانك في لندن. 

 

تفاصيل مشاركة الفنان المصري سيد بدرية على جائزة البافتا

ويشارك خلال المهرجان الاشهر في اوروبا والذي يعتبر واحد من اقوى مهرجانات العالم بعد الاوسكار والايمي اورد، فنان مصري وحيد يشارك في قائمة افضل فيلم بريطاني قصير وهو الفنان سيد بدرية بفيلمه “Jellyfish and Lobster”حيث تم ترشيح العمل والمنافسة على جائزة "BAFTA" لجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام القصيرة لهذا العام.

العمل يحمل اسم "Jellyfish and Lobster" أو "قناديل وجراد البحر"، وهو عمل من بطولة النجمة العالمية فلو ويلسون، ويتناول العديد من القصص الانسانية لشخصيات تعاني من امراض مميتة حيث يتوجدون في دار رعاية لمحاولة الخروج من ما أصابهم.

الفيلم من بطولة النجمة العالمية فلو ويلسون التي تقدم شخصية "جريس" وسيد بدرية الذي يقدم شخصية "ميدو" وسيرجويت مريم بشخصية "مي" وشاني افولابي بشخصية "مايكل" وهو من إخراج ياسمين عفيفي.

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