عاجل| "العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

كشف مصدر إسرائيلي رفيع المستوى عن أن محكمة العدل الدولية في لاهاي تستعد لإصدار قرار بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال جلستها التي من المقرر عقدها غدًا الجمعة.

وحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن المحكمة الدولية تستعد لإصدار قرارها ووقف الحرب التي قاربت على دخول شهرها التاسع، خلال جلسة الغد.

العدل الدولية تربك حسابات إسرائيل مرة أخرى

وأضافت الصحيفة أن قرار العدل الدولية يتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة وتحديدًا مدينة رفح الحدودية جنوبي قطاع غزة.

بينما أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن المحكمة قالت، في بيانها اليوم الخميس، إنها تستعد لإصدار حكمها يوم الجمعة الموافق 24 مايو، بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار قرار بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة.

وفي الأسبوع الماضي عقدت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع لمدة يومين للنظر في طلب من جنوب إفريقيا؛ للتأكد من وقف إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة أمرها بشأن التدابير الإضافية التي طلبتها جنوب إفريقيا غدًا الجمعة.

وطلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية رفح حيث يعيش أكثر من مليون فلسطيني، كما طلبت من اللجنة المؤلفة من 15 قاضيا دائما أن تأمر إسرائيل بالسماح لمسئولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين بالوصول دون عوائق إلى غزة.

وأضافت الصحيفة أن هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ أن بدأت البلاد إجراءات تزعم أن العمل العسكري الإسرائيلي في حربها مع حماس في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ونددت إسرائيل بادعاءات جنوب أفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، قائلة إن ذلك يسخر من جريمة الإبادة الجماعية. وكانت المحكمة قد رفضت في السابق طلب إسرائيل بإلغاء القضية وأمرتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وكانت مصر وعدة دول أخرى قد لوحت بالانضمام إلى جنوب إفريقيا في الدعوى التي أقامتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وتتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها الوحشية على قطاع غزة.