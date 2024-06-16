عاجل.. إحاطة مهمة من القنصلية المصرية فى جدة بشأن فقدان الاتصال بحجاج

قدمت القنصلية المصرية بمدينة جدة السعودية، السبت، إحاطة مهمة بشأن فقدان الاتصال بالحجاج المصريين الذين قدموا إلى المملكة لأداء فرضة الحج وتم فقدان الاتصال بهم.

وقالت القنصلية في بيان: "تهيب القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بالمواطنين ممن انقطع الاتصال بذويهم الذين قدموا لأداء مناسك الحج سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة الإبلاغ على الخط الساخن لغرفة عمليات الحج".

وأشارت القنصلية المصرية بجدة إلى ضرورة أن يتضمن الإبلاغ قدر الإمكان بيانات المبلغ ورقم هاتف للتواصل معه، وبيانات الشخص المفقود، وصلة القرابة بالمبلغ عنه.

وأضاف البيان أن غرفة عمليات الحج مستمرة على مدار 24 ساعة.