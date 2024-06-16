مواعيد الصلاة اليوم الأحد 16 يونيو 2024 وموعد صلاة العيد فى محافظات مصر

الحفاظ على مواعيد الصلاة خاصة اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى 2024 والبحث عن موعد صلاة الفجر لأداء صلاة العيد من أكثر الموضوعات أهمية وهو ما ننشره في هذا التقرير مع مواعيد صلاة العيد في مختلف محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:08 ص

موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في القاهرة: 6:18 ص

موعد أذان الظهر: 12:56 م

موعد أذان العصر: 4:31 م

موعد أذان المغرب: 7:58 م

موعد أذان العشاء: 9:32 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:08 ص

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 الاسكندرية: 6:20 ص

موعد أذان الظهر: 1:01 م

موعد أذان العصر: 4:40 م

موعد أذان المغرب: 8:06 م

موعد أذان العشاء: 9:42 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 3:58 ص

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في بورسعيد: 6:11 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م

موعد أذان العصر: 4:30 م

موعد أذان المغرب: 7:57 م

موعد أذان العشاء: 9:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:08 ص

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الجيزة: 6:18 ص

موعد أذان الظهر: 12:56 م

موعد أذان العصر: 4:31 م

موعد أذان المغرب: 7:58 م

موعد أذان العشاء: 9:32 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:12 ص

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الفيوم: 6:21 ص

موعد أذان الظهر: 12:57 م

موعد أذان العصر: 4:31 م

موعد أذان المغرب: 7:58 م

موعد أذان العشاء: 9:30 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:04 ص

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الزقازيق: 6:16 ص

موعد أذان الظهر: 12:55 م

موعد أذان العصر: 4:32 م

موعد أذان المغرب: 7:58 م

موعد أذان العشاء: 9:33 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:20 ص

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في سوهاج: 6:24 ص

موعد أذان الظهر: 12:54 م

موعد أذان العصر: 4:20 م

موعد أذان المغرب: 7:48 م

موعد أذان العشاء: 9:17 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:24 ص

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في اسوان: 6:25 ص

موعد أذان الظهر: 12:49 م

موعد أذان العصر: 4:08 م

موعد أذان المغرب: 7:38 م

موعد أذان العشاء: 9:03 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 3:52 ص

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في العريش: 6:05 ص

موعد أذان الظهر: 12:46 م

موعد أذان العصر: 4:24 م

موعد أذان المغرب: 7:51 م

موعد أذان العشاء: 9:26 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة مرسى مطروح

موعد أذان الفجر: 4:18 ص

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في مرسى مطروح: 6:31 ص

موعد أذان الظهر: 1:12 م

موعد أذان العصر: 4:51 م

موعد أذان المغرب: 8:17 م

موعد أذان العشاء: 9:53 م

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