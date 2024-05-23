مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

وجّه مجلس الحرب الإسرائيلي، بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فريق المفاوضات باستئناف مباحثات الهدنة والإفراج عن المحتجزين في غزة مع مصر وقطر، وفقًا لما أعلنه مكتب نتنياهو، صباح اليوم الخميس، وسط اقتراحات بأن تقدم إسرائيل اقتراحًا يتوافق مع مقترح مصر الذي وافقت عليه حماس مطلع الشهر الحالي.

إسرائيل توافق على العمل و فق مقترح مصر لوقف الحرب

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وصلت المحادثات إلى طريق مسدود على مدار الأسبوعيين الماضيين، ومن المرجح أن تعني توجيهات مجلس الوزراء أن فريق التفاوض يمكنه استكشاف طرق أخرى للتفاوض، وبصرف النظر عن ذلك، فمن غير المتوقع أن يتغير موقف إسرائيل بعدم الالتزام بوقف الحرب.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات بشأن صفقة المحتجزين، إنه بعد نشر شريط الفيديو الذي يظهر اختطاف خمس جنديات إسرائيليات من قاعدة ناحال عوز في 7 أكتوبر، لا يزال هناك الكثير من التشاؤم والشعور بأنه طالما لم تتراجع إسرائيل عن موقفها بوقف الحرب، ومع رفض وقف الأعمال العدائية، سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق مع حماس.

وأشارت إلى أنه من غير المتوقع أن يقدم فريق التفاوض أفكارًا "خارجة عن المألوف" إلى مجلس الوزراء الحربي.

ومع ذلك، علم موقع "واينت" أنه من المتوقع أن يقترح اللواء (احتياط) نيتسان ألون، أحد كبار المفاوضين نيابة عن إسرائيل، "عرضًا ملموسًا" بناءً على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتوافق مع الإطار المصري الذي تم تقديمه إلى حماس، ووافقت عليه الأخيرة.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن قرار نتنياهو وحكومته باستئناف المفاوضات جاء بعد تهديد مصر، مساء أمس الأربعاء، بالانسحاب من المفاوضات بشكل نهائي بعد تقرير شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الذي شكك في نزاهة الوساطة المصرية.

وسبق أن انتقد نتنياهو الفريق الإسرائيلي المفاوض، مدعيًا أنهم "لا يعرفون كيفية التفاوض"، وطلب منهم أن يقدموا له اقتراحا لا يلزم إسرائيل بوقف القتال.

في المقابل، قالت مصادر مطلعة إن الصفقات المعروضة على إسرائيل قبل شهرين أفضل من تلك المطروحة حاليا، موضحة: "من المؤسف أننا رفضنا هذه الصفقة، والآن تزداد الأمور سوءًا، ونحن نخسر مزايا الصفقات دائمًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي عقد ليلة الأربعاء وسط ردود فعل قوية على بث فيديو اختطاف الجنديات، والذي تم عرضه لأول مرة على مجلس الوزراء الحربي في مارس.

وانتقد عضو مجلس الوزراء الحربي، بيني جانتس، رئيس الوزراء بمهارة قائلًا: "إنها مسئوليتنا أن نخلق واقعًا مختلفًا، حتى عندما يتعلق الأمر بقرارات صعبة". من جانبه، قال نتنياهو بعد وقت قصير من نشر الفيديو: "سنبذل قصارى جهدنا لإعادتهن".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي والموافقة على استئناف المفاوضات، تحركت مصر بشكل إيجابي للعمل على وقف الحرب.

وقالت مصادر مصرية مطلعة إن المسئولين المصريين بدأوا بالفعل في سلسلة اتصالات لاستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وأضاف مسئول مصري أن وفودًا مهنية إسرائيلية تزور القاهرة أسبوعيًا لبحث القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الأمنية بين مصر وإسرائيل، وتقديم مطالب التعاون المصري لإعادة فتح معبر رفح.