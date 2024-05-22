الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا رفض الأمير هاري طلب الملك تشارلز للإقامة في مقر ملكي؟

الملك تشارلز
الملك تشارلز

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، سر رفض الأمير هاري طلب والده الملك تشارلز الثالث للإقامة في مقر ملكي عندما زار المملكة المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي لافتتاح دورة ألعاب "إنفيكتس"، بسبب مخاوف أمنية، وأقام في فندق بدلًا من ذلك ليشتعل خلاف جديد مع والده.

سر رفض الأمير هاري طلب والده للإقامة في إحدى المقرات الملكية

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن الأمير هاري رفض دعوة من الملك للبقاء في مقر ملكي عندما زار المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بسبب "مخاوف أمنية، ويقال إنه رفض عرض والده لأنه لم يأت مع أي شرط أمني شخصي ممول من دافعي الضرائب، الأمر الذي من شأنه أن يتركه يقيم في "مكان مرئي به نقاط دخول وخروج عامة ولا توجد حماية من الشرطة".

وأضافت أنه بدلًا من ذلك، اختار الإقامة في فندق  مع أفراد من الجمهور على الأرجح لأن ذلك يعني أنه يمكن أن يأتي ويذهب دون أن يراه أحد.

وأكدت الصحيفة أيضًا أن دوق ساسكس "لا يزال مدمرًا" بشأن سحب حقه التلقائي في حماية الشرطة والذي لا يزال يقاتل وزارة الداخلية من خلال المحاكم البريطانية.

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وتابعت أنه يتعين عليه الآن تقديم إشعار لشرطة العاصمة قبل 28 يومًا من مجيئه إلى المملكة المتحدة إذا كان يريد التقدم بطلب للحصول على توفير أمني، مع تقييم كل طلب على أساس فردي منقبل  Ravec، اللجنة التي تشرف على حماية الملوك والشخصيات العامة.

وأضافت أنه على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن المكان الذي عرض فيه الملك غرفة على هاري، إلا أن قصر سانت جيمس يعد احتمالًا قويًا، تمتلك الأميرة بياتريس شقة دائمة هناك، بينما تمتلك الأميرة آن جناحًا من الغرف - ومكانًا لوقوف السيارات - تستخدمه عند إقامتها في لندن، ويستخدمه أعضاء آخرون في العائلة المالكة على أساس مخصص، علاوة على ذلك، فهو يقع بجوار Clarence House مباشرة حيث يقيم الملك عندما يكون في لندن.

وأشارت إلى أنه كان من الممكن أن يسمح للأب والابن بمكان للالتقاء بخصوصية نسبية، ويحرسه "حلقة من الفولاذ" على مدار الساعة.

وتابعت أن جميع المساكن الملكية - أيًا كانت التي عُرضت على هاري – تتميز بوجود حراس مسلحين عند نقاط الدخول والخروج، على عكس أي فندق في لندن، وتفتخر بأنظمة الأمن الأكثر تطورًا في البلاد لحماية أفراد الأسرة العاملين.

هاري تشارلز الملك تشارلز المملكة المتحدة إنفيكتس الأمير هاري

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