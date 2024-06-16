الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز

عاجل.. السيسي يشكر خادم الحرمين وولى عهده على حفاوة الاستقبال

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، على حفاوة الاستقبال بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام.

وقال السيسي، بحسب منشور عبد صفحته الرئيسية على “فيسبوك”: “أتوجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام”.

وأضاف: “كما أود أن أعرب عن الإشادة والثناء البالغين، بما شهدته ولمسته من حسن التنظيم الرائع من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر”.

واختتم: “كل عام وجموع المسلمين بخير وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

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