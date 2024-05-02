الملك تشارلز يلتقى الأمير هارى فى لندن وكاميلا ترفض حضور اللقاء

كشفت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، عن أن الأمير هاري سيتواجد في العاصمة البريطانية لندن في 8 مايو الجاري، لحضور احتفالات الذكرى العاشرة لتأسيس دورة الألعاب "Invictus"، وسيتواجد في كاتدرائية القديس بولس، ومن المقرر أن يعقد لقاء قصير للغاية مع والده الملك تشارلز، بينما رفضت الملكة كاميلا حضور اللقاء.

لقاء خاطف بين هارى والملك تشارلز.. وكاميلا ترفض التواجد

وتابعت الصحيفة أنه من المقرر أن يلتقي هاري والده الملك تشارلز على هامش حفل حديقة قصر باكنجهام في نفس يوم احتفالات دورة الألعاب، وتقول المصادر إن فرص حضور الملكة كاميلا للاجتماع ضئيلة، حيث ترفض حضور اللقاء.

وقال مصدر ملكي مطلع: "دعنا نقول فقط إن الملكة ربما يكون لديها خطط أخرى، على الرغم من أن الملك سيكون لديه الوقت في مصنع الألبان الخاص به في زيارة قصيرة، إلا أن ذلك لم يتم تأكيده بعد بسبب جدول حفلة الحديقة، حتى لو التقى هاري بوالده، فمن غير المرجح أن تكون كاميلا حاضرة معهما".

آخر زيارة لهارى إلى بريطانيا

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه خلال زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة في أوائل فبراير، ورد أن الأمير هاري عقد اجتماعًا سريعًا لمدة 45 دقيقة مع الملك في كلارنس هاوس، ولا تزال تفاصيل تلك الزيارة يكتنفها الغموض، بما في ذلك ما إذا كانت الملكة كاميلا حاضرة أم لا.

وتابعت أن هذه الرحلة القادمة ستكون المرة الأولى التي يعود فيها هاري إلى بريطانيا منذ تلك الزيارة السريعة، والتي كانت بسبب تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان.

وقال المصدر إن هاري فعل الشيء الصحيح بالتوجه إلى المملكة المتحدة لرؤية والده في فبراير الماضي بعد تأكيد إصابته، مضيفًا: "لكنها كانت مفاجأة كبيرة في اللحظة الأخيرة، وتم فرضها إلى حد ما على الأسرة، حيث رفض هاري ترك والده في هذه اللحظة".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الزيارة المقبلة للأمير هاري إلى لندن، المقررة الأسبوع المقبل، ستكون قصيرة، وتقول مصادر قريبة من العائلة المالكة إن اللقاء بين هاري والملك، إذا حدث، سيكون قصيرًا بسبب جدول الملك المزدحم، والذي يتضمن لقاء أسبوعيًا مع رئيس الوزراء وحضور حفل حديقة قصر باكنجهام الأول لهذا الموسم، والذي يقام أيضا في 8 مايو.

وقال المصدر: "إذا سمحت الظروف الصحية، فمن المقرر أن يحضر الملك حفل الحديقة في قصر باكنجهام في 8 مايو، وإذا كان من المقرر عقد اجتماع مع هاري، فيجب أن يكون قبل ذلك أو بعده مباشرة، ولن تكون هناك أي ترتيبات خاصة لعقد اجتماع، ولكن من الممكن تقليصه في الخطط الموضوعة بالفعل".