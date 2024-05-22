الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماس: حملات إسرائيل استهدفت قطر ثم مصر بإفشال مفاوضات الهدنة

جريدة الدستور

أكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق، أن حملات إسرائيل استهدفت قطر ودورها بالأمس القريب، واليوم تبدأ على مصر وتتهمها بإفشال جهود التوصل لاتفاق هدنة؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن هناك ترحيبًا داخليًا وخارجيًا سواء من الداخل الفلسطيني أو الخارجي العربي أو الدولي بالاعتراف الثلاثي الإسباني والنرويجي والأيرلندي بدولة فلسطين، علمًا بأن هناك تسع دول من الاتحاد الأوروبي كانت تعترف بها لترتفع أعداد هذه الدول الآن إلى 12 دولة.

وأضافت السلامين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك ترحيبًا فلسطينيًا ممثلًا برأس الهرم الرئيس محمود عباس، وقال إنه ينتظر الاحتفاء واللقاء الرسمي لهذا الاعتراف من قِبل هذه الدول، حيث سيكون هناك احتفال يوم 28 مايو لهذا النصر الدبلوماسي للدولة الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية حماس قطر حملات إسرائيل مصر هدنه

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: انتصار فلسطينى جديد على حكومة الاحتلال

مصدر رفيع المستوى: على إسرائيل مراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبوسالم قبل اتهام القاهرة بمنع إدخال المساعدات

الهباش: العنصرية التى تجتاح المشهد الفلسطينى ستُعجل بنهاية مشروع الاحتلال

مصدر رفيع المستوى: مصر ترفض بشكل قاطع المخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

الجمهوريون بصدد سن مشروع قانون لفرض عقوبات على "الجنائية الدولية"

القاهرة الإخبارية: الآليات الإسرائيلية تسيطر على منطقة بوابة صلاح الدين

بايدن: إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن تتم من خلال المفاوضات وليست من طرف واحد

المكتب الإعلامى الحكومى بغزة: توقف الخدمة الصحية بمحافظتى غزة والشمال ينذر بكارثة إنسانية

الأكثر قراءة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

عاجل| ظل «مو».. لماذا فشل الننى فى مزاحمة صلاح على عرش المحترفين المصريين؟

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدستور

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة