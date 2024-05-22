حماس: حملات إسرائيل استهدفت قطر ثم مصر بإفشال مفاوضات الهدنة

أكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق، أن حملات إسرائيل استهدفت قطر ودورها بالأمس القريب، واليوم تبدأ على مصر وتتهمها بإفشال جهود التوصل لاتفاق هدنة؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن هناك ترحيبًا داخليًا وخارجيًا سواء من الداخل الفلسطيني أو الخارجي العربي أو الدولي بالاعتراف الثلاثي الإسباني والنرويجي والأيرلندي بدولة فلسطين، علمًا بأن هناك تسع دول من الاتحاد الأوروبي كانت تعترف بها لترتفع أعداد هذه الدول الآن إلى 12 دولة.

وأضافت السلامين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك ترحيبًا فلسطينيًا ممثلًا برأس الهرم الرئيس محمود عباس، وقال إنه ينتظر الاحتفاء واللقاء الرسمي لهذا الاعتراف من قِبل هذه الدول، حيث سيكون هناك احتفال يوم 28 مايو لهذا النصر الدبلوماسي للدولة الفلسطينية.