الهباش: العنصرية التى تجتاح المشهد الفلسطينى ستُعجل بنهاية مشروع الاحتلال

أكد د. محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن العنصرية التي تجتاح المشهد الفلسطيني ستعجل بنهاية مشروع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهباش، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا نعمل من خلال مسارين هما النضال ضد الاحتلال والاستمرار في العمل السياسي، كما أننا متمسكون بالقانون الدولي وسنواصل النضال للحصول على حقوقنا المشروعة، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية منفتحة على أي أفكار تقود إلى وقف عدوان الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الجهود المضنية التي قامت بها القيادة الفلسطينية أثمرت عن الاعتراف بدولتنا.