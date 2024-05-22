الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز: المفاوض المصرى لديه رؤية شاملة.. وتل أبيب كاذبة

محمد الباز
محمد الباز

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن المفاوض المصري لديه صبر استراتيجي هائل جدًا ولديه رؤية شاملة تجعله يستوعب مثل هذه التصرفات الصغيرة التي لن يتوقف عندها كثيرًا.

وأضاف "الباز"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المفاوض المصري لديه هدف أهم من إسرائيل وأكاذيبها ، فمصر تستوعب ذلك بثقلها وبحجمها وبحرصها على أمنها القومي.

الحكومة الإسرائيلية مجموعة من القتلة 

وأكد أنه من المهم أن نبين للرأي العام في مصر وإسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية كاذبة، وأن مصادركم التي تتحدث عبر وسائل الإعلام عن المشهد الآن كاذبون بشكل كامل، وأنهم ليسوا على مستوى المسئولية مجموعة من القتلة الفشلة الذين أوصلوا المنطقة إلى هذه الدرجة ثم يلقون بالأكاذيب على الآخرين.

الدكتور محمد الباز المفاوض المصري صبر استراتيجي القاهرة الإخبارية إسرائيل أباطيل إسرائيل أكاذيب إسرائيل كاذبون مجموعة من القتلة

مواد متعلقة

الباز: إسرائيل تتعرض لضغوط داخلية.. ومزاج تل أبيب متطرف

الباز: مصر لم تعرض أن تكون وسيطًا فى التفاوض بشأن غزة بل طُلب منها ذلك

الباز: إسرائيل مرتبكة بعد فشلها فى تنفيذ أى من مخططاتها

الباز: مصر تحملت ما لا يتحمله بشر فى إدارة المفاوضات

الباز: مصر تمتلك من الخبرة لإدارة التفاوض وضامنة لتنفيذ أى اتفاق

محمد الباز: وقف إطلاق النار ووقف الصراع في فلسطين هدف أساسي لمصر

دول أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية.. لماذا الآن؟.. أستاذ علاقات دولية يُجيب

نشرة "DMC": الاحتلال يُصعّد عدوانه على غزة والضفة بعد طلب اعتقال نتنياهو وجالانت

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

كشف غموض مقتل شاب بطريقة أليمة في نجع حمادي.. الزوج قتل شقيق الزوجة

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة