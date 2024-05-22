الباز: المفاوض المصرى لديه رؤية شاملة.. وتل أبيب كاذبة

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن المفاوض المصري لديه صبر استراتيجي هائل جدًا ولديه رؤية شاملة تجعله يستوعب مثل هذه التصرفات الصغيرة التي لن يتوقف عندها كثيرًا.

وأضاف "الباز"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المفاوض المصري لديه هدف أهم من إسرائيل وأكاذيبها ، فمصر تستوعب ذلك بثقلها وبحجمها وبحرصها على أمنها القومي.

الحكومة الإسرائيلية مجموعة من القتلة

وأكد أنه من المهم أن نبين للرأي العام في مصر وإسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية كاذبة، وأن مصادركم التي تتحدث عبر وسائل الإعلام عن المشهد الآن كاذبون بشكل كامل، وأنهم ليسوا على مستوى المسئولية مجموعة من القتلة الفشلة الذين أوصلوا المنطقة إلى هذه الدرجة ثم يلقون بالأكاذيب على الآخرين.