الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نشرة "DMC": الاحتلال يُصعّد عدوانه على غزة والضفة بعد طلب اعتقال نتنياهو وجالانت

نتنياهو وجالانت
نتنياهو وجالانت

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كثّف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على شمال القطاع، لا سيما مناطق جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان، وسط نزوح آلاف الفلسطينيين وسقوط عشرات الشهداء والمصابين في سلسلة من الغارات الإسرائيلية على جميع محافظات القطاع.

 3 شهداء إثر استهداف منزل لعائلة الكحلوت

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "الكحلوت" بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما أسفر عن ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات، كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي استهدف منزلين لعائلتي "أبو عامر وأبو طير" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عددا من الإصابات نتيجة إطلاق نار من طائرة من طراز “كوات كابتر” على مجموعة من المواطنين خلف جمعية "المعاقين" جنوب مدينة رفح الفلسطينية.

كما نفذت طائرة الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

الضفة الغربية قطاع غزة شمال القطاع الغارات الإسرائيلية جباليا بيت لاهيا

مواد متعلقة

مصدر: وساطة مصر فى صفقة وقف إطلاق النار بغزة جاءت بعد إلحاح

الأردن: اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى خرق للقانون الدولى

ارتقاء شهيد إثر قصف إسرائيلى فى محيط مستشفى الكويت برفح

"على خلفية الاعتراف بفلسطين".. إسرائيل تستدعى سفيرها لدى إسبانيا

الفصائل الفلسطينية تتمكن من قنص 3 جنود إسرائيليين فى بيت حانون

القاهرة الإخبارية: إجلاء 6 جرحى من جيش الاحتلال بمروحيات عسكرية من غزة

الرئيس الفلسطينى: الاعتراف بدولتنا يسهم فى تكريس حق الشعب بتقرير المصير

مجازر مستمرة.. الاحتلال يبدأ عملية عسكرية فى جنين بالضفة الغربية ويحولها إلى ثكنة عسكرية

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رئيس الوزراء ينفى الشائعات ويكشف الهدف من قانون "إدارة المنشآت الصحية"

لسرقة سيارته.. الحكم على سائقين قتلا زميلهما فى قليوب

آخر تطورات أزمة الشيبى والشحات.. تحرك جديد داخل الجبلاية لحسم الأمر

احتياطيات 115 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن إنجاز بشأن تطبيق "التأمين الشامل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

أحمد غنام

دبلوماسية مصر التى لا تنحنى أمام المؤامرات

د.كريمة الحفناوى

الملتقى اللاتينى الثالث

عبد الرحمن باشا

قرار القمة العربية بتشكيل قوات حفظ سلام فى غزة.. هل هذا فى مصلحة مصر؟

القس رفعت فكرى سعيد

مائة شخصية قبطية

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة