نشرة "DMC": الاحتلال يُصعّد عدوانه على غزة والضفة بعد طلب اعتقال نتنياهو وجالانت

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كثّف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على شمال القطاع، لا سيما مناطق جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان، وسط نزوح آلاف الفلسطينيين وسقوط عشرات الشهداء والمصابين في سلسلة من الغارات الإسرائيلية على جميع محافظات القطاع.

3 شهداء إثر استهداف منزل لعائلة الكحلوت

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "الكحلوت" بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما أسفر عن ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات، كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي استهدف منزلين لعائلتي "أبو عامر وأبو طير" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عددا من الإصابات نتيجة إطلاق نار من طائرة من طراز “كوات كابتر” على مجموعة من المواطنين خلف جمعية "المعاقين" جنوب مدينة رفح الفلسطينية.

كما نفذت طائرة الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.