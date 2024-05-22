مصدر: وساطة مصر فى صفقة وقف إطلاق النار بغزة جاءت بعد إلحاح

أكد مصدر رفيع المستوى، أن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بقطاع غزة، جاء بعد طلب وإلحاح للقيام بهذا الدور؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح المصدر، أن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن جاءت نظرَا لخبرة وقدرة مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة.

وتابع المصدر أن بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة.

وأكد أن مصر تستغرب من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة.

وأشار إلى أنه من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها مطلعة وتتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما نشر لمصادر أمريكية أو إسرائيلية.