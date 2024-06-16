عاجل.. الـ9 خلال يوم.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من لواء جفعاتي (صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت مقتل جندي بعد أيام من إصابته في معارك بجنوب قطاع غزة.



وأفاد الجيش بأن الجندي من لواء جفعاتي أصيب بجروح في 10 يونيو في معارك جنوبي قطاع غزة.





وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر اسم الجندي القتيل وهو الرقيب يائير رويتمان.



وأصيب رويتمان متأثرا بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة في انفجار مبنى مفخخ في رفح يوم الاثنين الماضي والذي قتل فيه ضابط وثلاثة جنود.





والاثنين الماضي قالت "كتائب القسام" في بيان: "تمكن مجاهدونا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ دك مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".



كما أعلنت أنها قصفت مجددا بقذائف الهاون محيط المنزل الذي تم تفجيره في الجنود الإسرائيليين داخل مخيم الشابورة في رفح.



وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 جنود في قطاع غزة من بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند من طراز "نمار" في حي تل السلطان بمنطقة رفح.



ونشرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت تفاصيل مقتل الجنود الإسرائيليين، حيث أكدت من بين التفاصيل التي سردتها أن المدرعة التي انفجرت من نوع "نمر" يوجد فيها الكثير من المواد المتفجرة وألغام يستخدمها جنود الهندسة في عملياتهم.





هذا، وأعلنت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".



إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 652 منذ السابع من أكتوبر 2023.

