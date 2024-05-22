ارتقاء شهيد إثر قصف إسرائيلى فى محيط مستشفى الكويت برفح

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بارتقاء شهيد فلسطيني إثر قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في محيط مستشفى الكويت وسط مدينة رفح الفلسطينية.

وفي سياق آخر، دعت حركة حماس دول العالم لدعم حق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت حركة حماس: نرحب بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، ونعتبرها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



ودعت الدول حول العالم إلى "الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا".