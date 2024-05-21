الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادي: أحداث المنطقة تؤثر على مصادر إيرادات دولارية من السياحة وقناة السويس

قناة السويس
قناة السويس

أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يدفع ثمن تغيرات كثيرة تحدث في المنطقة، ولا يستطيع أحد تحديد موعد انتهاء الصدمات والأزمات والتوترات في المنطقة، لافتا إلى أننا نشاهد أحداث جديدة وتأثيرات سلبية على مصادر من الايرادات.

وأضاف الإدريسي، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة الحياة، أن أحداث المنطقة تؤثر على مصادر ايرادات دولارية مثل السياحة وقناة السويس، مشددا على أن قناة السويس والسياحة دائم مصادر نعول عليها بشكل كبير، فضلا عن أن الخطوات التنموية التي شهدها قطاع السياحة نستهدف منها التضاعف بشكل كبير.

وتابع: "كل أحداث المنطقة خلقت تأثير سلبي على الاقتصاد وتؤثر على سعر صرف الجنيه أمام الدولار وما يحدث في العالم ينتج عنه ارتفاع تضخم عالمي"، مشيرا إلى أنه رغم هذه الأحداث الدولة مستمرة في اصلاحات اقتصادية وتستمر في المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الاقتصاد المصرى المنطقة الحياة اليوم قناة الحياة ايرادات دولارية الجنيه

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