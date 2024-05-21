الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني.. تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني. تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية".

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية، أن مجزرة جديدة في مدينة جنين بالضفة الغربية، ليست في غزة هذه المرة، لكنها في حق الشعب الفلسطيني، قوات الاحتلال تنفذ عملية توغل واسعة في مدينة ومخيم جنين، أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، لم يكتف الاحتلال ارتكاب مجازره في جنين التي راح ضحيتها أبرياء عزل، بل قام بتجريف وتدمير البنية التحتية لمعظم أنحاء المدينة والمخيم الفلسطيني.

وأوضح تقرير القاهرة الإخبارية، أنه في جريمة جديدة تضاف لسجل طويل من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بدوره حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، والتي كان آخرها ما يحدث في جنين، مطالبا دول العالم بالضغط على إسرائيل من أجل وقف مجازرها بحق الشعب الفلسطيني.

 

القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني جنين الاحتلال جرائم الاحتلال

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