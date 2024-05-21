الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: الآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل قصفها فى هذه المناطق

جريدة الدستور

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت وحدة سكنية في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بالإضافة إلى منزل في حي الصحابة شرق مدينة غزة، لافتًا إلى أن هناك حديثًا يدور عن عشرات الشهداء والمصابين في استهداف المنزل، الذي كان مأهولًا بالسكان.

وأضاف جبر، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدبابات والآليات العسكرية تواصل اجتياحها بشكل واسع وكبير شمال قطاع غزة، ليس فقط على صعيد مخيم جباليا بل توسعت وطالت مناطق في مدينة بيت لاهيا وبيت حانون في أقصى قطاع غزة، بجانب القصف المدفعي الكثيف الذي ينهال على تلك المنازل والممتلكات، ومن الطيران الحربي الإسرائيلي الذي يطلق صواريخه باتجاه منازل المواطنين ويدمر أحياء سكنية في هذا المكان.

وأوضح، أنه جدير بالذكر أن مستشفى العودة، الذي كان محاصرًا منذ 3 أيام بالآليات العسكرية الإسرائيلية ما زال يمنع الفلسطينيين من تلقي العلاج في هذا المستشفى، ودفعه للخروج عن العمل بشكل تام، نظرًا لمحاصرته، لكن الجديد هو قصف -قبل قليل-  بأحد صواريخ طائرات الاستطلاع مبنى يعود لمستشفى كمال عدوان وتم إخلاؤه بالكامل.

القاهرة الإخبارية الطائرات الحربية خان يونس غزة قطاع غزة حي الصحابة مدينة غزة

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