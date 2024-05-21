الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى بدرة: مصر وضعت أسس الاقتصاد التحولى لتوطين الصناعة

برنامج الاصلاح الاقتصادي
برنامج الاصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى بدرة استاذ التمويل والاستثمار، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وقى مصر من تأثيرات كبيرة مما يحدث من أزمات عالمية، مشددًا على أن مصر وضعت أسسا صحيحة لصعود الاقتصاد والسير في طريق التنمية المستدامة.

وأضاف بدرة، اليوم الثلاثاء، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة الحياة، إلى أنه حتى الوقت الحالي لا يوجد سلعة غير متوفرة في السوق، وفي مخزون استراتيجي من بعض المحاصيل يصل لـ6 و7 أشهر رغم الأزمات العالمية، مضيفا: "رغم التحديات والصعوبات هناك أسس لاقتصاد تحولي لتوطين الصناعة وده له تكلفة".

وأوضح مصطفى بدرة، أن القوى المضادة تحاول تعرقل هذا الأمر من توطين الصناعة لتحقيقهم استفادة من النظم القديمة كما أن البيروقراطية تعمل على تعطيل هذا الأمر.

متابعا: "لازم السير بسرعة في التحول الرقمي والتحول الرقمي لأنه جزء من العلاج ومحتاجين مجهود في هذا المجال وتداعيات عمليات الاصلاح بتأخذ مدة كبيرة جدا".

الحياة قناة الحياة مصر الاصلاح الاقتصادي الاقتصاد

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