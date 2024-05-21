الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ناجى الشهابى: مصر تمارس دورًا قياديًا لإدانة إسرائيل أمام العالم

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على خلفية الأحداث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، هو تحول تاريخي بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الشهابي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الغرب عندما أسس هذه المحكمة كان يستهدف أن تكون سيفًا مسلطًا على رقاب كل الحكام الذين لا يعملون وفق الأهداف والسياسة الغربية، ولم يكونوا يتخيلون أنها سوف تصيبهم في مقتل، لذلك كان تكليف المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام كريم خان بأن يصدر قرارًا باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه كان بمثابة صدمة للغرب وبالأخص للإدارة الأمريكية.

وأوضح، أن القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للدبلوماسية والرؤية المصرية التي قررت في وقت دقيق أن تتهم إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية وتذهب إلى المحكمة الجنائية منضمة إلى دولة جنوب إفريقيا لكي تعلن مصر لأول مرة منذ أن وقعت اتفاقية السلام مع العدو الإسرائيلي منذ ما يقرب من خمسة عقود عن أنها تتهم إسرائيل بأنها ارتكبت مجازر وحشية وقتلت الرضع والأطفال والنساء والشيوخ في غزة، وأنها التي ترعي مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس، تعلن اليوم عن أن إسرائيل دولة متوحشة وأنها تتهم رئيس حكومتها ووزير دفاعه بتهمة الإبادة الجماعية.

اكسترا نيوز مذكرة اعتقال نتنياهو جرائم حرب الجنائية الدولية المحكمة الإبادة الجماعية مصر

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: الآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل قصفها فى هذه المناطق

أونروا: توزيع الطعام فى رفح معلق حاليًا بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن

أكشن إيد الدولية: إغلاق المعابر البرية بغزة حكم بالإعدام على المسافرين للعلاج

إكسترا نيوز: تأييد سياسى وشعبى لجهود القيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تطورات اقتحام جنين بالضفة الغربية

همام مجاهد يكشف تفاصيل الاشتباكات فى حى البرازيل برفح الفلسطينية

رئيس بلدية جنين: انتشار قناصة الاحتلال على أسطح المنازل لاستهداف كل من يتحرك بالمدينة

بشير عبدالفتاح: خامنئى سارع لملء الفراغ السياسى والدستورى لعدم اتساع الأزمات فى الداخل الإيرانى

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

السجن 15 سنة لـ"الإسرائيلي" بتهمة قتل شخص بالإسكندرية

بالملابس الداخلية.. صعيدي يهرب من الحر مع أبنائه في قارب بنيل قنا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى