ناجى الشهابى: مصر تمارس دورًا قياديًا لإدانة إسرائيل أمام العالم

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على خلفية الأحداث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، هو تحول تاريخي بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الشهابي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الغرب عندما أسس هذه المحكمة كان يستهدف أن تكون سيفًا مسلطًا على رقاب كل الحكام الذين لا يعملون وفق الأهداف والسياسة الغربية، ولم يكونوا يتخيلون أنها سوف تصيبهم في مقتل، لذلك كان تكليف المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام كريم خان بأن يصدر قرارًا باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه كان بمثابة صدمة للغرب وبالأخص للإدارة الأمريكية.

وأوضح، أن القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للدبلوماسية والرؤية المصرية التي قررت في وقت دقيق أن تتهم إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية وتذهب إلى المحكمة الجنائية منضمة إلى دولة جنوب إفريقيا لكي تعلن مصر لأول مرة منذ أن وقعت اتفاقية السلام مع العدو الإسرائيلي منذ ما يقرب من خمسة عقود عن أنها تتهم إسرائيل بأنها ارتكبت مجازر وحشية وقتلت الرضع والأطفال والنساء والشيوخ في غزة، وأنها التي ترعي مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس، تعلن اليوم عن أن إسرائيل دولة متوحشة وأنها تتهم رئيس حكومتها ووزير دفاعه بتهمة الإبادة الجماعية.