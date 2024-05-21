الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إكسترا نيوز: ردود أفعال متباينة وتساؤلات بعد طلب المدعى العام للجنائية الدولية

الجنائية الدولية
الجنائية الدولية

عرضت قناة "إكسترا نيوز" عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان: "ردود أفعال متباينة وتساؤلات بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية توقيف مسئولين إسرائيليين".

وأضاف تقرير إكسترا نيوز، أن عدة تساؤلات برزت إلى الواجه في أعقاب إعلان المدى العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال ضد مسئولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأوضح، أن القرار الأول من نوع ضد مسئولين إسرائيليين أثار صدي واسعًا وردود أفعال متباينة، فبينما أيدته فرنسا وأعربت عن دعما لاستقلالية المحكمة وقراراتها اعتبرت دول ومن بينها الولايات المتحدة أن الخطوة التالية لهذا الطلب وما سيترتب عليها من نتائج يظل هو الأمر الأهم والأكثر إلحاحًا.

وأشار، إلى أنه في عملية قد تستغرق ما بين الشهر وبضعة أشهر يمر طلب المدعي العام بمراحل عديدة قبل البت فيه، حيث يتم تحويله إلى الدائرة الأولى بالمحكمة والمكونة من ثلاثة قضاء ليتم بحثه قبل البت فيه.

ولفت، إلى أنه خلال المداولات يحق للقضا تعديل طلبات أوامر الاعتقال والموافقة على أجزاء فقط من ما يطلبه المدعي العام، كما يمكن أيضًا تعديل الاتهامات وتحديثها لاحقًا.

وأكد، أنه في حالة اتفاق القضاة على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت سيصدرون مذكرة الاعتقال، حيث يتعين أن تذكر المذكرة الشخص والجرائم المحددة التي يطلب القبض عليه بسببها وبيان الوقائع التي يزعم أنها تشكل تلك الجرائم.

وتابع: "وفي حالة صدور مذكرة الاعتقال يلزم القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما التي تستمد المحكمة سلطتها منها بالقبض على شخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف عند وصوله إلى أراضيها.

اكسترا نيوز الجنائية الدولية توقيف مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب قطاع غزة جرائم ضد الإنسانية

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