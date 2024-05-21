الهباش لـ"الحياة اليوم": الإدارة الأمريكية تغمض عينيها عن مجازر الاحتلال

قال د. محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب وضد الإنسانية وتمارس حرب إبادة، ولكن الإدارة الأمريكية تغمض عينيها وتصم آذانها عن رؤية الحقيقة تجاه الحرب المسعورة الهمجية ضد شعبنا الفلسطيني.

وأضاف الهباش، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر قناة "الحياة"، أن تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن بعد بيان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والإفصاح عن تعرضه لتهديد هى الوجه الوحيد القبيح المشين الأمريكى على الأقل تجاه القضية الفلسطينية والحرب على غزة والإصرار على الكيل بمكيالين.

لا يوجد أقبح وأحقر من السياسة الأمريكية

وأوضح، أن الموقف الأمريكى من المدعى العام للجنائية الدولية فى استخدام الفيتو عدة مرات خلال 5 أشهر يظهر سياستها، ولا يوجد ما هو أقبح ولا أحقر من السياسة الأمريكية، وهذه السياسة العمياء التى لا ترى إلا بعين واحدة، وتصر على أن تكون طرفًا فى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.