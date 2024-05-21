الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكشن إيد الدولية: إغلاق المعابر البرية بغزة حكم بالإعدام على المسافرين للعلاج

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أكدت ريهام الجعفري مسئولة التواصل بمؤسسة أكشن إيد، أن استمرار إغلاق المعابر البرية وتواصل القصف الإسرائيلي يحولان دون إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت الجعفري، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إغلاق المعابر البرية بغزة حكم بالإعدام على المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يصعب عمل موظفي الإغاثة الإنسانية، مؤكدةً إلى أن هناك انهيارًا تامًا بالمنظومة الصحية بغزة لمنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية للمستشفيات.

وأوضحت أن العاملين في المجال الإنساني بغزة غير قادرين على إيصال المساعدات جراء القصف المتواصل، وهناك تحديات كبيرة أمام الاستجابة الإنسانية في غزة جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

القاهرة الإخبارية القصف الإسرائيلى أكشن إيد المعابر البرية الإعدام المنظومة الصحية المستلزمات الطبية المساعدات

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