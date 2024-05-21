أونروا: توزيع الطعام فى رفح معلق حاليًا بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن توزيع الطعام في مدينة رفح الفلسطينية معلق حاليًا بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "إكسترا نيوز".

نصف سكان غزة مضطرون للفرار من رفح

وفي وقت سابق، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، إن نصف سكان غزة مضطرون للفرار من رفح الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وشدد "لازاريني"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني، على أنه لا مناطق آمنة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، ولا خيارات لدى الفلسطينيين إلا بالعودة إلى منازلهم التي تهدمت.