الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس بلدية جنين: انتشار قناصة الاحتلال على أسطح المنازل لاستهداف كل من يتحرك بالمدينة

نضال عبدي رئيس بلدية
نضال عبدي رئيس بلدية جنين

قال نضال عبدي، رئيس بلدية جنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على سيارات الإسعاف في جنين لمنعها من انتشال المصابين.

المسيرات الإسرائيلية تطلق النار على الفلسطينيين في مدينة جنين

وأضاف رئيس بلدية جنين، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال الإسرائيلي نشر  القناصة على أسطح المنازل لاستهداف كل من يتحرك بالمدينة، كما أن المسيرات الإسرائيلية تطلق النار على الفلسطينيين في مدينة جنين.

الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية في جنين ويطلق النار على محولات الكهرباء

وأوضح، أن الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية في جنين ويطلق النار على محولات الكهرباء، وينفذ عمليات هدم بالمدينة، ويقوم بتدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها يفوق إمكاناتنا.

وأشار رئيس بلدية جنين إلى أنهم أخلوا رياض الأطفال وعدة مدارس في المدينة لتجنب تعرضهم للقصف الإسرائيلي، مؤكدًا أن كل حي في المدينة ومخيمها معرض للاستهداف الإسرائيلي.
 

القاهرة الإخبارية الاحتلال جنين سيارات الإسعاف القناصة المسيرات الإسرائيلية الفلسطينيين محولات الكهرباء

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