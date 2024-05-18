السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زلزال يضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. جانتس يهدد عرش نتنياهو بورقة "المحتجزين"

جانتس
جانتس

حرب مستعرة أشعلها عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس داخل أروقة حكومة الاحتلال عقب خروجه في مؤتمر صحفي معلنًا خلاله عن أن نتنياهو يقود سفينة إسرائيل إلى الدمار، ومن يتحكمون فيها يفكرون فقط في أنفسهم، مهددًا بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف.

وجاءت تصريحات جانتس اليوم السبت، الذي يشهد خروج الآلاف من الإسرائيليين وعوائل المحتجزين في غزة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية المطالبين بضرورة إيقاف الحرب وإبرام صفقة تبادل وإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة. 

شروط جانتس تعني هزيمة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بيني جانتس اختار توجيه إنذار لي بدلًا من حماس في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في مدينة رفح الفلسطينية.

وأوضح نتنياهو، أن شروط بيني جانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالمحتجزين والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية.

بينما قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، إن بيني جانتس يهدد بالاستقالة بحلول 8 يونيو إذا لم نستسلم لمطالبه.

واقترح وزير الاتصالات الإسرائيلي، على عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الاستقالة غدًا.

 

جانتس كاذب ومخادع كبير

فيما انهال وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، على جانتس بالسباب واصفًا إياه بالكاذب المخادع، قائلًا: إن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس مخادع كبير وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها.

وأكد بن غفير، أن الكاذب والمنافق هو من قدم مقترحات للحريديم بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسئولية، مشيرًا إلى أن رحلات بيني جانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته.

 

نتنياهو يقود إسرائيل إلى الدمار

في المقابل، كانت تصريحات جالانت مؤلمة لدى حكومة الاحتلال وأعضائها، حيث قال جانتس إن هناك خللًا في قرارات مصيرية لم يتم أخذها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود سفينة إسرائيل إلى الدمار.

وأضاف جانتس، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من يتحكمون في إسرائيل يتصرفون حاليًا بجبن، وجزء من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم.

مقترح صفقة المحتجزين الأخير متوازن

وأوضح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، أن مقترح صفقة تبادل المحتجزين الأخير متوازن ويمكن تطويره وعلى نتنياهو أن يختار بين الفُرقة والوحدة أو بين النصر والكارثة.

وهدد جانتس بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلبِ نتنياهو التوقعات، مطالبًا مجلس الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة بحلول 8 يونيو، مشيرًا إلى أن الخطة يتعين أن تضع رؤية ما بعد الحرب لحكم غزة والتجنيد العسكري العادل في إسرائيل.

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