وزير الاتصالات الإسرائيلى: أقترح على جانتس الاستقالة غدًا

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، إن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس يهدد بالاستقالة بحلول 8 يونيو إذا لم نستسلم لمطالبه؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

واقترح وزير الاتصالات الإسرائيلي، على عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الاستقالة غدًا.

وهدد جانتس بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلبِ نتنياهو التوقعات، مطالبًا مجلس الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة بحلول 8 يونيو، مشيرًا إلى أن الخطة يتعين أن تضع رؤية ما بعد الحرب لحكم غزة والتجنيد العسكري العادل في إسرائيل.

وقال جانتس، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، إن هناك خللًا في قرارات مصيرية لم يتم أخذها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود سفينة إسرائيل إلى الدمار، موضحًا أن المعركة الكبيرة التي نخوضها كشفت عن المعاناة التي يعيشها الإسرائيليون.