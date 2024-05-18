بن غفير: "جانتس" كاذب ومخادع كبير ورحلاته لواشنطن جزء صغير من مؤامراته

قال وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس مخادع كبير، وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد بن غفير، أن الكاذب والمنافق هو من قدم مقترحات للحريديم بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسئولية.

وأشار وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف، إلى أن رحلات بيني جانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته.