نتنياهو: شروط جانتس تعنى إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن شروط عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالمحتجزين والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وهدد جانتس بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلبِ نتنياهو التوقعات، مطالبًا مجلس الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة بحلول 8 يونيو، مشيرًا إلى أن الخطة يتعين أن تضع رؤية ما بعد الحرب لحكم غزة والتجنيد العسكري العادل في إسرائيل.

وقال جانتس، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، إن هناك خللًا في قرارات مصيرية لم يتم أخذها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود سفينة إسرائيل إلى الدمار، موضحًا أن المعركة الكبيرة التي نخوضها كشفت عن المعاناة التي يعيشها الإسرائيليون.