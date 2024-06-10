تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

سيطر اتجاه عام على جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، بالإضافة إلى تعليقات الخبراء والمحللين الإسرائيليين، بشأن عملية تحرير الأسرى الإسرائيليين الأربعة الذين أُنقذوا بسلام من منطقة النصيرات، والتي أصبحت تُعرف بـ "عملية أرنون"، وفقًا لتقارير من صحيفة "معاريف"، "يديعوت أحرونوت"، و"إسرائيل اليوم".

وتركزت تقارير الصحف الإسرائيلية على استجابات الدول والمنطقة بشكل عام لعملية مخيم النصيرات، وتباينت هذه الردود بين الاستنكار والانتقادات الحادة.

وفيما يتعلق بتفاصيل عملية تحرير الأسرى، أشارت بعض التقارير إلى أن أفراد الخلية المسؤولة عن التحرير قد انتحلوا هويات نازحين فلسطينيين، وقاموا بطلب استئجار شقة في المبنى الذي تم فيه احتجاز الأسرى.

على الساحة العسكرية، من المتوقع أن يواصل الجيش الإسرائيلي فرقته 98 مظلات نشاطها في وسط قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أشار مسؤولون سابقون في الجيش الإسرائيلي إلى أن عملية تحرير الأسرى تُعتبر خطوة تكتيكية لا تغير حقيقة تورط إسرائيل في غزة.

توقعات باستمرار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

على الصعيد الاستخباراتي، هناك توجه بين المواقع والمجالات المختصة في الشؤون الأمنية لتسليط الضوء على دقة التخطيط وكثافة الجهود بين عدد كبير من الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية، خاصة بين وحدة "يمام" وجهاز الشاباك.

في النطاق المجتمعي، ناقشت القنوات التليفزيونية الإسرائيلية الاحتجاجات في تل أبيب المتعلقة بضرورة التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح باقي الأسرى، وفي هذا السياق، أشارت تعليقات المحللين إلى زيادة واضحة في أعداد المتظاهرين.

بعض قنوات التليفزيون الإسرائيلية نقلت تصريحات الأسرى الإسرائيليين المحررين وتعليقات ذويهم، التي جاءت في مجملها بأن حماس لا ترغب في التوصل إلى صفقة أو تحقيق هدنة.

تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية

تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية تستمر في جذب انتباه الرأي العام، حيث تواصل الإشارات من قادة الجيش الإسرائيلي حول استعداداتهم العسكرية لشن عملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان.

وفي هذا السياق، أشار قائد الجبهة الداخلية "الرائد رافي ميلو" إلى وجود أزمة ثقة بين المجتمع والجيش يجب تصليحها.

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي من التطورات على الحدود اللبنانية، يرى العميد يوسي كوبرفاسر، الذي كان رئيسًا سابقًا لقسم البحوث في شعبة "أمان"، أن هناك موافقة أمريكية على التصعيد الأمني على الحدود مع لبنان، ويرى ذلك ارتباطًا بالموقف المتخذ تجاه غزة وحزب الله.

وفي النطاق المجتمعي، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أزمة المستوطنين في شمال إسرائيل وتزايد ظاهرة النزوح الداخلي من الشمال إلى وسط البلاد.