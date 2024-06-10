الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

يحرص عشاق ومحبين المعدن النفيس معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقر سعر الذهب، في صباح تعاملات اليوم بالأسواق ومحلات الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 عند قيمة 3100 جنيه للبيع، ومبلغ 3080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 في مصر 

ويستعرض «الدستور»، بهذا التقرير التالي، سعر الذهب في مصر، وأسعار الجنيه الذهب اليوم الإثنين.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر عند 3542.75 جنيه للبيع، 3520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

حقق سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر حالة من الثبات عند مبلغ 3247.5 جنيه للبيع، و3226.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ثبت سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين عند 3100 جنيه للبيع، و3080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين عند 2657.25 جنيه للبيع، و2640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

حقق سعر الذهب عيار 14 اليوم الإثين نحو 2066.75 جنيه للبيع، و2053.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ثبت سعر الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في محلات الصاغة عند 1771.5 جنيه للبيع، و1760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين نحو 1328.5 جنيه للبيع، وقيمة 1320 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

بينما سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2295 دولارًا للبيع، و2294 دولارًا للشراء.

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سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في السوق المحلي حالةً من الاستقرار عند مبلغ 25040 جنيهًا للبيع، وقيمة 24960 جنيهًا للشراء.

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