الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"سموتريتش" عن استقالة جانتس: هذا ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله

غانتس
غانتس

قدم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تعليقًا على استقالة بيني جانتس قائلًا: "هذا ما كان يهدف إليه كل من السنوار ونصر الله وإيران، وللأسف، نجد أنفسنا نلبي طلباتهم".

وأضاف في تصريحات منذ قليل، وجهت دعوة إلى جميع زعماء الأحزاب الصهيونية للانضمام إلى حكومة الوحدة "حتى يتمكنوا من تحقيق النصر".

وتابع: "خطوتكم اليوم تهدف إلى تفكيك إدارة الحرب لأسباب سياسية غير مسؤولة".

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استقالة بيني جانتس

وأعلن بيني جانتس استقالته من الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن حرب غزة سوف تستمر سنوات وتحتاج إلى نصر عسكري ودبلوماسي.

وقال إن نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي، وقررنا مغادرة حكومة الطوارئ، موضحًا أن الاعتبارات السياسية في حكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة.

وأكمل: "الحرب في غزة ستستمر سنوات ولا أضمن انتصارًا سهلًا وسريعًا، داعيًا نتنياهو لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات".

استقالة بيني جانتس بتسلئيل سموتريتش نصر الله إيران إسرائيل

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