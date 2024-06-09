حالة من الترقب يعيشها طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الفيوم في انتظار موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 خاصة بعد ظهور النتيجة في مختلف محافظات الجمهورية.

ننشر في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني وفق اخر البيانات المعلنة من المحافظة وموعد اعتماد المحافظ لنتيجة الصف الثالث الاعدادي وخطوات الاستعلام عنها عقب اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني وإعلانها بشكل رسمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

حتى الآن لم تصدر أي اخبار واضحة بشأن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني واعتمادها من محافظ الفيوم ثم إعلانها من خلال موقع المحافظة أمام الطلاب، حيث ما زالت امتحانات الصف الثالث الاعدادي قيد مراجعة الدرجات ورصدها.

وفور انتهاء عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني من محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري ثم إتاحة الاستعلام عنها من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم الخاصة بمحافظة الفيوم.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

يكون متاح الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني من خلال موقع المحافظة الموجود هنا

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تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

توزيع درجات مواد الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني

وتظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم موضحة كالتالي لامتحانات الترم الثاني المجموع 140 درجة ويكون موزع كالتالي:

اللغة العربية من 40

اللغة الانجليزية من 30

الدراسات من 20

الرياضيات من 30

العلوم من 20

أما مجموع الترمين معا الأول والثاني مجموعهم من 280 والذي به يتم انتظار تنسيق المرحلة الثانوية بمحافظة عقب اعتماده من المحافظ لاعلان التنسيق المتاح لمختلف المدارس الثانوية العامة والفنية والتمريض والتجاري وغيرهم والذي ينتظرهم طلاب الصف الثالث الاعدادي من أجل التقديم للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

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