بين الحب والحرب حرف صغير

هل يستطيع الحب النجاة في واقع الموت والأشلاء والدم؟

ما الذى قد يدفعنا للوقوع فى الحب أثناء الأوقات العصيبة؟

رواية فلانجان الحائزة على جائزة مان بوكر البريطانية، هل هي رواية مأساوية عن ويلات الحروب أم هي رواية رومانسية عن الحب الضائع؟

هي بمنتهى البساطة قصة حب تحاول النجاة وسط مدينة غارقة في الموت والغبار والأشلاء والدم، هي قصة حب تحاول النجاة وسط حرب شرسة تستطيع اعتبار نفسك محظوظًا إذا أنت خرجت منها على قيد الحياة، فما بالكم بشخص يريد الخروج منها على قيد الحياة والحب معًا؟!

إنها نفس الثنائية الأزلية، الحب والحرب، هاتان الكلمتان اللتان وإن بدتا للوهلة الأولى متناقضتان وعصيِّتان على الاجتماع معًا، إلا أنه بالنظر إلى كل تلك الحكايات القادمة لنا من أرض الحروب سوف نكتشف، للمفارقة، أنهما ربما كانتا الكلمتين الأكثر ارتباطًا على مر العصور، فالحب في زمن الحرب أشبه بالملاجئ المحصنة التى نهرع إليها في أوقات الغارات على المدن التعسة، وهو في تلك الحالة ليس اختيارًا بقدر ما هو احتياج، فعلى قدر ما تولِّده مأساة الحرب من دمار وقتل، تُوَلِّد أيضًا رهافة حس يشعر الإنسان معها أن قلبه ممتلئ بالحب للجميع، طالما كانوا لا يرتدون بدلة عسكرية أو يحملون أسلحتهم في حالة استعدادهم الدائم للقتل.

وعلى غرار روايات "همنجواي" و"شارلز ديكنز" و"ماركيز"، الذين جعلوا من الحرب خلفية درامية رائعة لإبراز قصص حب خالدة علقت بأذهاننا، كما في رواية "جميلة" للكاتب الروسي "ايتماتوف"، تلك التى نشأت بين جميلة ودانيار فى سهول كازاخستان أثناء غياب الزوج الذى يحارب على جبهة بعيدة، جاءت رواية الأسترالي "ريتشارد فلانجان"، "الطريق الضيق لعمق الشمال"، التي فازت بجائزة مان بوكر البريطانية لهذا العام.



الرواية تدور أحداثها في فترة الحرب العالمية الثانية في معسكرات الأسرى حيث يتم إجبارهم فيها على شق طريق سكة حديد يمتد من "تايلاند" إلى "ميانمار"، حيث تم تسخير أكثر من ربع مليون أسير لحفر هذا الخط، وهي السُخرة التي لم تخل من حكايات التعذيب فى ظل الغياب الكامل لأي رعاية طبية، ناهيكم عن أساليب التجويع المميتة واللا إنسانية.

وهكذا يسافر بطل روايتنا الطبيب الأسترالي "دوريجو" إلى تلك المعسكرات ليرتطم هناك بذلك الوجه البشع واللا إنساني للحرب، حيث الجروح المتقيحة والدم المتخثر والعديد من حالات الغرغرينا والتسمم الغذائي وسقوط العديد من الضحايا يوميًا؛ بسبب الإهمال الصحي والتجويع الممنهج.



يصف دكتور "دوريجو" حالات المرض والموت أثناء العمل في معسكرات الأسرى برفاق السلاح، فوسط هذا العدد اليومي الضخم من الوفيات بين الأسرى سوف تلمح الموت يطل بوجهه من خلف كل تلك الجثث هازئًا ومستهزئًا، وهو ينهش أجساد ضحاياه ببطء:



"قرحة شديدة في الساق لم يتم علاجها تسببت في جعل طبقة رقيقة من الجلد السليم تسقط على الجانب الخارجي مثل جلد عجل، بينما الساق تحولت إلى كتلة ضخمة من الصديد القابع تحت سطح جلد ميت تحول لونه إلى الرمادي، اللفافات والضمادات المنزوعة كشفت العضلات والأوتار، بل والتجاويف التي تفصل بينها أيضًا، بينما يمكننا أن نلمح عظمة الساق الآخذة في التعفن والتشقق كما لو أن كلبًا قد قضمها. رفع رأسه لينظر لصاحب الجسد الممدد أمامه، والذي لم يكن سوى طفل شاحب الوجه بعينين يختلط فيهما الضياع باللا مبالاة".



يعود "دوريجو" وقد أثقل كاهله شعور عارم بالذنب فى إجازة قصيرة ليلتقى "آمي" التى وقع فى حبها من النظرة الأولي، ليكتشف لاحقًا أنها زوجة عمه الجديدة التي لم يلتق بها بعد، يستمر فى حبه لها حتى يعود إلى ساحات الحرب، بعد أن يتزوج زيجة تقليدية من "إيلا" قبل مغادرته بقليل.

يعود لمعسكرات الموت ويتنقل بين عشيقاته الكثيرات فى محاولة منه للهروب من حب "آمي" ومن ثقل العيش بين جراح ومآسي الأسرى، إلا أنه لا يستطيع إلى نسيانها سبيلًا.

يتضح ذلك الصراع الداخلي عند "دوريجو" من خلال لغة "فلانغان" الشيقة الغارقة فى الوصف الحسي، والتى تكاد تقترب من الحالة الشعرية واصفًا علاقة تمتد عبر عقود طويلة بروية وتأمل هادئ وغير ممل، وفى خضم هذه المشاعر ذات التناقضات الهائلة، سوف تنسي لوهلة أنك تقرأ رواية عن الحرب والقتل والتعذيب ومعسكرات الأسرى، فهي من وجهة نظر لجنة التحكيم التي منحته الجائزة، ليست رواية عن الحرب بقدر ما هي عن قصة حب عاشت وسط أحداث تاريخية عصيبة لم يلق عليها الضوء بعد من تاريخ استراليا، وقد قام هذا الحب بتخفيف أهوال الحرب وتعويض من يشعرون به عن الإساءة لوطن بأكمله.



يذكر أن "فلانغان" استغرق إثنى عشر عامًا فى كتابة رواية "الطريق الضيق لعمق الشمال" وأهداها لوالده الذى كان أحد أسرى الحرب العالمية الثانية ويحمل رقم 335، وهو الرقم الذى بدأ به أول سطور روايته، وقد توفي والد "فلانجان" في اليوم نفسه الذى أنهى فيه روايته.