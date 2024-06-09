علييف فى الأزهر الشريف

من داخل الأزهر الشريف، أكد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، أن بلاده تتبنَّى استراتيجية للتقارب بين دول العالم الإسلامى، وشدد على أولوية دعم وتطوير التعاون والتنسيق مع الدول العربية والإسلامية فى سياسته الخارجية، لافتًا إلى أن «أذربيجان تمثل نموذجًا فى التعايش بين مختلف الديانات والثقافات»، وأن مسلميها يعيشون فى استقرار وسلام وتفاهم جنبًا إلى جنب مع معتنقى الديانات الأخرى.

الدولة الصديقة، التى يمثل المسلمون ٩٠٪، أو أكثر، من عدد سكانها، يحكمها «علييف» منذ سنة ٢٠٠٣، وفى فبراير الماضى، أعيد انتخابه لولاية رئاسية خامسة. وكنا قد أوضحنا، أمس، أن أذربيجان كانت إحدى دول الاتحاد السوفيتى السابق، وفى أكتوبر ١٩٩١ اعتمد مجلسها الأعلى إعلان استقلالها، الذى أكده استفتاء شعبى، جرى فى ديسمبر التالى، فور حل أو تفكيك دولة الاتحاد. وأشرنا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى اعترفت بذلك الاستقلال، وبعد أشهر قليلة، تحديدًا فى مارس ١٩٩٢، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما أشرنا، أيضًا، إلى أن زيارة الرئيس السيسى للعاصمة الأذرية باكو، أواخر يناير ٢٠٢٣، كانت أول زيارة يقوم بها رئيس مصرى للدولة الصديقة، بعد استقلالها.

المهم، هو أن رئيس جمهورية أذربيجان زار القاهرة، أمس الأول، السبت. وبعد أن استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قصر الاتحادية، استقبله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر المشيخة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن طلاب أذربيجان الوافدين للدراسة فى الأزهر يمثلون ركيزة مهمة فى هذه العلاقات. وعليه، أبدى الدكتور الطيب استعداده لزيادة المنح الدراسية المقدمة لأبناء أذربيجان، واستضافة أئمتها ودعاتها وتدريبهم فى «أكاديمية الأزهر العالمية»، من خلال برنامج تم تصميمه خصيصًا ليتناسب مع طبيعة أذربيجان وتطلعاتها المستقبلية.

الإمام الأكبر أكد، أيضًا، استعداد الأزهر لتسخير كل إمكاناته لتحقيق «الوحدة الإسلامية»، التى يرى، أو يعتقد، أنها «أبرز التحديات التى تواجه أمتنا فى وقتنا المعاصر»، مشددًا على أن «وحدة الصف الإسلامى هى السبيل الأوحد لاستعادة المسلمين مكانتهم وتبوئهم لموقع مهم فى النظام العالمى الجديد». كما أعرب عن استعداد الأزهر لرفع مستوى التعاون مع أذربيجان على المستويات المختلفة، سواء من خلال التعاون مع إدارة مسلمى القوقاز، أو بإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية فى العاصمة الأذرية باكو، مشيرًا إلى متابعته أنشطة «مجلس حكماء المسلمين» والمبادرات المهمة التى يعمل عليها مع أذربيجان، وتطلعه إلى مزيد من المبادرات والتعاون، خاصة مع قرب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى الدولة الصديقة.

تأسس «مجلس حكماء المسلمين»، سنة ٢٠١٤، ويرأسه الإمام الأكبر، ومن بين أعضائه شيخ الإسلام الله شكر باشا زاده، الزعيم الروحى لمسلمى أذربيجان وعموم القوقاز، ويهدف إلى كسر حدة الاضطرابات والحروب والصراعات، ونشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والسلام والتعايش الإنسانى، فى المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية. وفى ديسمبر الماضى، رحب المجلس بـ«التطورات الإيجابية وخطوات بناء السلام الأخيرة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا»، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على بناء جسور التواصل والإعلاء من قيم الحوار والتعاون وتعزيز الثقة المتبادلة، وصولًا إلى اتفاق سلام دائم بين البلدين، ينهى الصراع بشكل نهائى، ويحقق التنمية لشعبيهما، ولكل شعوب منطقة القوقاز بشكل عام.

.. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس الأذربيجانى دعا شيخ الأزهر لزيارة بلاده، والمشاركة فى قمتى الأمم المتحدة لتغير المناخ، كوب ٢٩، و«قادة الأديان من أجل المناخ»، وهو ما رحب به الإمام الأكبر، داعيًا الله أن يُتوِّج القمتين بالنجاح والتوفيق، وأن تخطو أذربيجان خطوات واسعة نحو التنمية والازدهار، آملًا أن يكون هناك تنسيق بين صناع القرار السياسى العالمى وبين قادة الأديان ورموزها فيما يتعلق بأزمة تغير المناخ، خاصة فى تلك الفترة، التى تشبه الفوضى والعبث العالمى، والتى تلاشت فيها أدوار المؤسسات الدولية، ونحتاج فيها إلى استراتيجيات ملزمة للجميع من أجل مستقبل الأجيال المقبلة.