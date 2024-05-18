نتنياهو: جانتس اختار توجيه إنذار لى بدلا من حماس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس اختار توجيه إنذار لي بدلا من حماس في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في مدينة رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أوضح نتنياهو، أن شروط بيني جانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالمحتجزين والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية.

وهدد جانتس بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو التوقعات، مطالبًا مجلس الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة بحلول 8 يونيو، مشيرًا إلى أن الخطة يتعين أن تضع رؤية ما بعد الحرب لحكم غزة والتجنيد العسكري العادل في إسرائيل.