"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إسقاط "حزب الله" اللبناني مُسيّرة تابعة للجيش، من نوع "كوخاف هيرمس 900"، بصاروخ أرض جو أطلقه الحزب من الأراضي اللبنانية.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المُسيّرة "كوخاف هيرمس 900" واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يسقط فيها "حزب الله" مُسيّرة هجومية منذ بداية الحرب.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن وسائل إعلام لبنانية أكدت إسقاط الطائرة المُسيّرة الإسرائيلية فوق جنوب لبنان.

قدرات كوخاف هيرمس 900

وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست المرة، فقد تمكن "حزب الله" من إسقاط عدة طائرات مُسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فوق جنوب لبنان وسط الحرب الدائرة منذ أكتوبر الماضي.

وفي أبريل الماضي سبق وأسقط "حزب الله" طائرة دون طيار بشكل مماثل، وتم الكشف لاحقا عن أن الطائرة من طراز "كوخاف هيرمس 900" من إنتاج شركة إلبيت سيستمز، وتقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار، وذلك حسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

فيديو من مكان سقوط المسيرة الإسرائيلية pic.twitter.com/jlEsauWhY6 — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) June 1, 2024

وقالت الصحيفة إن طائرة " كوخاف هيرمس 900" أكبر طائرة دون طيار تنتجها شركة إلبيت، وقد بيعت إلى سلاح الجو الإسرائيلي والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وأذربيجان.

وتعتبر "كوخاف هيرمس 900" طائرة كبيرة ومكلفة نسبيا وقادرة على البقاء في الجو لمدة 30 ساعة متواصلة تقريبا.

دلالات إسقاط "حزب الله" طائرة كوخاف هيرمس 900

ويخشى مراقبون إسرائيلون من زيادة قدرات "حزب الله" وامتلاك أسلحة دفاع جوي متطورة قادرة على تحييد أبرز وأقوى مُسيرات جيش الاحتلال، خاصة الهجومية، والتي استخدمها لتنفيذ عمليات اغتيال بارزة لقادة "حزب الله" وفصائل المقاومة الفلسطينية، سواء حركة الجهاد الإسلامي أو حركة حماس.

كما حذر المراقبون من تأثير مثل هذه العمليات على تنفيذ جيش الاحتلال عمليات جديدة ضد "حزب الله" في مناطق الجنوب اللبناني، وأيضا إمكانية تعرض مُسيّرات الاحتلال المتقدمة لحوادث مماثلة من قبل فصائل المقاومة في قطاع غزة، والتي تسقط من وقت لآخر بعض المُسيّرات المتطورة.