إعلام إسرائيلى: حدث أمنى صعب للجيش فى قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع حدث أمني صعب في قطاع غزة، إثر تفجير نفق في قوة من الجيش الإسرائيلي، أدى إلى وقوع قتلى ومصابين بين الجنود والضباط؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الفصائل الفلسطينية عن مقتل 15 عنصرًا من جيش الاحتلال إثر استهداف موقع كانوا يتحصنون به شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكان أكد إعلام فلسطيني استهداف قصف عنيف عددًا من المناطق في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.