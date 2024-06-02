جدول مباريات كأس مصر اليوم الأحد 2-6-2024

يستمر اللقاء في مباريات كأس مصر بين الفرق المنافسة اليوم الأحد، وكذلك مختلف المباريات المقامة حاليًا على المستوى الدولي والمحلي والأوروبي.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024، وكذلك مواعيد مباريات كأس مصر المنتظرة والتي يمكن مشاهدتها من خلال قناة أون تايم سبورت.

مواعيد مباريات كأس مصر

مباراة الاتحاد السكندري وأبو قير للأسمدة في تمام الساعة 20:00.

مواعيد مباريات الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز

مباراة حرس الحدود وسبورتنج في تمام الساعة 17:00.

مباراة منتخب السويس والترسانة في تمام الساعة 17:00.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة أتالانتا وفيورنتينا في تمام الساعة 19:00.

مواعيد مباريات البطولة المغربية الاحترافية إنوي

مباراة المغرب التطواني والجيش الملكي في تمام الساعة 20:00.

مباراة الرجاء البيضاوي والوداد الرياضي في تمام الساعة 20:00.

مواعيد مباريات الرابطة التونسية المحترفة

مباراة الإفريقي والترجي في تمام الساعة 19:00.

مباراة الأولمبي الباجي واتحاد بن قردان- في تمام الساعة 17:00.

مواعيد مباريات دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين

مباراة النصر والوصل في تمام الساعة 20:00.

مباراة شباب الأهلي دبي وحتا في تمام الساعة 20:00.

مباراة الجزيرة والعين في تمام الساعة 17:20.

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي

مباراة أتلانتا يونايتد وشارلوت في تمام الساعة 23:45.

مباراة لوس أنجلوس ودالاس في تمام الساعة 05:30.

مباراة فانكوفر وايتكابس وكولورادو رابيدز في تمام الساعة 05:30.

مباراة بورتلاند تمبرز وهيوستن دينامو في تمام الساعة 05:30.

مباراة ريال سولت لاك سيتي وأوستن في تمام الساعة 04:30.

مباراة شيكاغو فاير ولوس أنجلوس جالاكسي في تمام الساعة 03:30.

مباراة مينيسوتا يونايتد وسبورتينج كانساس سيتي في تمام الساعة 03:30.

مباراة ناشفيل ونيو انجلاند ريفليوشن في تمام الساعة 03:30.

مباراة إنتر ميامي وسان لويس سيتي- في تمام الساعة 02:30.

مباراة دي سي يونايتد وتورونتو في تمام الساعة 02:30.

مباراة نيو يورك ريد بولز وأورلاندو سيتي في تمام الساعة 02:30.

مباراة فيلادلفيا يونيون ومونتريال في تمام الساعة 02:30.