الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط، حيث يبحث الآلاف من طلابنا الأعزاء في الصف الثالث الاعدادي بمحافظة المنيا، عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك مع إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، في مختلف محافظات جمهورية مصر.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024

وفي هذا السياق، طبقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، فإن تحديد موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024، يختلف باختلاف كل محافظة.

فمن المقرر الإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات، ورصد الدرجات ثم اعتمادها من قبل محافظ المحافظة وإعلانها رسميًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

وفي سياق متصل، يستطيع مجموعة كبيرة من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا، الحصول علي نتائج الدور الأول للفصل الدراسي الثاني 2023-2024، وذلك من خلال الرابط الرسمي اضغط هنا. 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2024

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وفي هذا الصدد، يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الدور الأول للترم الثاني لعام 2023-2024، الحصول علي النتائج فور اعتمادها رسميًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى (1) وهي: زيارة موقع بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط الرسمي اضغط هنا.
الخطوة الثانية (2) وهي: على الطالب/ة اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية.
الخطوة الثالثة (3) وهي: على الطالب/ة اختيار المحافظة التابع لها طالب الشهادة الإعدادية.
الخطوة الرابعة (4) وهي: على الطالب/ة إدخال رقم الجلوس صحيح.
الخطوة الخامسة (5) وهي: على الطالب/ة النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.
الخطوة السادسة (6) وهي: تظهر أمام الطالب/ة النتيجة بكل وضوح عقب اعتمادها رسميًا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، جاءت علي النحو التالي:

اللغة العربية: 40 درجة.
اللغة الإنجليزية: 30 درجة.
الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.
الرياضيات: 30 درجة.
العلوم: 20 درجة.
المجموع الكلي: 140 درجة.

اقرأ أيضًا 

ظهرت حالا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2024

الشهادة الشهادة الاعدادية موعد موعد النتيجة موعد النتيجة الإعدادية الاعدادية ٢٠٢٤ الاعدادية 2024 نتيجة الإعدادية 2024 نتيجة ٣ اعدادي نتيجة 3 اعدادي 3 إعدادي نتيجة ٣ إعدادي هذا العام نتيجة الإعدادية في المنيا رابط نتيجة الإعدادية رابط نتيجة الإعدادية في المنيا رابط نتيجة ٣ إعدادي رابط نتيجة 3 إعدادي لينك نتيجة الاعدادية لينك نتيجة الشهادة الإعدادية لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الصف الثالث الإعدادي المنيا نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشهادة الإعدادية محافظة المنيا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2024 موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظه المنيا 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم رابط نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجه تالته اعدادي محافظه المنيا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا

مواد متعلقة

توقعات تنسيق التمريض العادي 2024 محافظة القاهرة بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الفصل الدراسي الثاني

نتيجتك هنا| نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات

البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

الأكثر قراءة

خطة بايدن لإنهاء حرب غزة.. المراحل والشروط

أول إجراء لـ "التعليم" ضد حفل المطرب الشعبى "مسلم" داخل مدرسة خاصة

رسالة من محمد عبدالمنعم لجماهير الأهلى بعد التتويج الإفريقى

بأمر النيابة.. سحب عينة DNA من طالب التجمع المتهم باغتصاب زميلته

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء