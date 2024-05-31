نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط، حيث يبحث الآلاف من طلابنا الأعزاء في الصف الثالث الاعدادي بمحافظة المنيا، عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك مع إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، في مختلف محافظات جمهورية مصر.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024

وفي هذا السياق، طبقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، فإن تحديد موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024، يختلف باختلاف كل محافظة.

فمن المقرر الإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات، ورصد الدرجات ثم اعتمادها من قبل محافظ المحافظة وإعلانها رسميًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

وفي سياق متصل، يستطيع مجموعة كبيرة من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا، الحصول علي نتائج الدور الأول للفصل الدراسي الثاني 2023-2024، وذلك من خلال الرابط الرسمي اضغط هنا.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وفي هذا الصدد، يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الدور الأول للترم الثاني لعام 2023-2024، الحصول علي النتائج فور اعتمادها رسميًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى (1) وهي: زيارة موقع بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط الرسمي اضغط هنا.

الخطوة الثانية (2) وهي: على الطالب/ة اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية.

الخطوة الثالثة (3) وهي: على الطالب/ة اختيار المحافظة التابع لها طالب الشهادة الإعدادية.

الخطوة الرابعة (4) وهي: على الطالب/ة إدخال رقم الجلوس صحيح.

الخطوة الخامسة (5) وهي: على الطالب/ة النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

الخطوة السادسة (6) وهي: تظهر أمام الطالب/ة النتيجة بكل وضوح عقب اعتمادها رسميًا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، جاءت علي النحو التالي:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

المجموع الكلي: 140 درجة.